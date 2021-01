FC Köln wint belangrijke kelderkraker: Emmanuel Dennis debuteert in de basis

Afgelopen week verliet Emmanuel Dennis het Jan Breydelstadion voor een nieuw avontuur in de Bundesliga. FC Köln huurt namelijk de flankaanvaller tot het einde van het seizoen van Club Brugge.

De Nigeriaan stond ook meteen in de basis bij zijn nieuwe werkgever, hij zag dat zijn ploeg furieus aan de wedstrijd begon. FC Köln maakte het verschil dankzij een dubbele treffer van Marius Wolf en een doelpunt van Elvis Rexhbecaj. De thuisploeg slikte in het slot nog wel een tegentreffer.

Emmanuel Dennis werd tien minuten voor tijd naar de kant gehaald, maar won dus meteen in zijn eerste optreden voor zijn nieuwe club: “Ik ben blij met de overwinning en mijn eerste minuten bij de club. Ik hoop dat jullie er van hebben genoten”, aldus de 23-jarige flankaanvaller .

Dankzij deze deugddoende zege wipt FC Köln uit de rode zone in de Bundesliga. Rode Duivel Sebastiaan Bornauw kwam niet in actie, hij sukkelt met rugklachten.

💬 "I'm happy with the three points and my first game"@dennisblessed42 on his #effzeh debut! pic.twitter.com/CWi4LalK1S