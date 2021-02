KV Kortrijk haalt nog versterking voor het middenveld op bij Charleroi

KV Kortrijk heeft nog versterking kunnen binnenhalen voor nieuwe coach Luka Elsner. Van Charleroi wordt middenvelder Gaëtan Hendrickx gehuurd.

Na het vertrek van Hannes Van der Bruggen en Christophe Lepoint was er wel wat nieuw bloed welkom op die positie. Hendrickx kwam dit seizoen amper aan spelen toe bij de Carolo's. Hij was slechts in vier matchen actief en speelde slechts 172 minuten.

De 25-jarige middenvelder, die al sinds 2016 voor Charleroi speelt, wordt voor een half seizoen uitgeleend. Charleroi wou actief meewerken aan een oplossing.