Landry Dimata wil zich opnieuw belangrijk voelen: aanvaller dringt aan op een vertrek

Landry Dimata heeft geen zin zich neer te leggen bij een rol als invaller. Daarom dringt de aanvaller bij het bestuur aan op een vertrek. Enkele ploegen uit het buitenland lijken alsnog een inspanning voor hem te doen.

Landry Dimata heeft de laatste jaren te maken gehad met heel wat blessureleed, daardoor verloor hij ook zijn plek in de basis bij paars-wit. Een basisplaats zit er niet meer in bij Anderlecht, Lukas Nmecha is gewoonweg te belangrijk in het spel van Vincent Kompany. De 23-jarige aanvaller moet zich vooral tevredenstellen met een rol als invaller, maar wil zich opnieuw belangrijk voelen.

Volgens Het Laatste Nieuws dringt de aanvaller bij het bestuur zelf aan op een vertrek. Eerder was er al voldoende interesse uit de Serie A, maar ook enkele andere buitenlandse ploegen volgen de situatie op de voet. Het wordt dus in de laatste uren van de wintermercato afwachten of de spits Anderlecht alsnog kan verlaten.

In 2018 kwam de aanvaller, begin dit seizoen nog in de selectie van de Rode Duivels, over van het Duitse Wolfsburg. In zijn eerste seizoen trof hij meteen dertien keer raak voor paars-wit, maar door blessureleed kwam Dimata vorig jaar niet in actie. Dit seizoen kijkt hij dus vooral toe vanop de bank, hij wist wel twee keer te scoren.