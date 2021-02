Anderlecht blijft opgescheept met Bakkali: Sparta Rotterdam stelt fysieke paraatheid in vraag

Anderlecht heeft tijdens de wintermercato afscheid genomen van heel wat overbodige spelers. Paars-wit leek ook afscheid genomen te hebben van Zakaria Bakkali, maar die ziet zijn transfer naar de Eredivisie alsnog door zijn neus geboord worden.

Zakaria Bakkali leek de laatste dagen op weg naar de Eredivisie. De vinnige flankaanvaller kwam in het Lotto Park nauwelijks aan spelen toe, paars-wit had dan ook de nodige twijfels over de fysieke paraatheid van de speler. Het voormalig toptalent van PSV kon in Nederland rekenen op de interesse van Sparta Rotterdam.

Sparta wilde de 25-jarige flankaanvaller graag een fitheidstest laten afleggen, maar volgens Dagblad 010 is dat niet gebeurd. Een onnodig risico vinden de Rotterdammers, dus trok Technisch directeur Henk van Stee de stekker uit de onderhandelingen.

Anderlecht blijft dus opgescheept met Zakaria Bakkali, die tot medio 2022 bij de club zal blijven.