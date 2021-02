Pareltje van Brüls als reactie op bankzitten tegen AA Gent? "Denk dat Brüls wel genoeg mayonaise in zijn hoofd heeft"

Een ode aan de middelmatigheid was de partij tussen STVV en Cercle Brugge zondagavond. Maar als er één speler dan toch bovenuit stak, was het Christian Brüls. De aanvallende middenvelder van STVV dirigeerde zijn ploeg naar winst en dat terwijl hij tegen AA Gent nog op de bank begon.

In de eerste helft tekende Brüls voor het enige doelpunt tot dusver met een prachtig afstandsschot. In de tweede helft zorgde hij met een ingestudeerde vrije trap voor de assist van de 2-0. Telkens wanneer hij aan de bal kwam, ging het vooruit.

Een reactie omdat hij vorige wedstrijd op de bank begon? Daar wil trainer Peter Maes niets van weten. "Hij heeft genoeg mayonaise in zijn hoofd om te beseffen dat een reactie niet nodig was. Tegen AA Gent was het posteren van Colidio een tactische keuze en hij begreep dat. Ik heb tegen hem gezegd dat ik vandaag de patron wou zien en hij heeft dat fantastisch ingevuld", sluit Maes het hoofdstuk af.

OHL-toestanden met ingestudeerde vrije trap

Een ingestudeerde vrije trap die er uiteindelijk ingaat, het doet de fans van het Belgisch voetbal meteen denken aan Bram Verbist die het allemaal bestudeert bij OHL. Bij STVV houdt Davy Heymans zich ermee bezig. "Stilstaande fases worden steeds belangrijker in het voetbal, dus bij deze een dikke pluim voor Davy Heymans die dat regelt. Als je dan nog spelers hebt rondlopen die de bal perfect kunnen leggen waar je wil, is het altijd gevaarlijk", klinkt de lofzang van de T1 van STVV.

Geblesseerden en geschorsten

De volgende speeldag trekt STVV naar Oostende met wel wat selectieproblemen. Cacace en Colidio zijn geschorst en Caufriez bleef tijdens de rust binnen met een probleem aan zijn adductoren. "Hij had ook een erg ongelukkige eerste helft met wat mindere controles. Maar Wolke Janssens heeft het in de tweede helft zeer goed gedaan. Eerst volgt nog het bekerduel tegen Lokeren-Temse, iedereen weet dat ik wel van bekervoetbal houd."

Duel met Racing Genk lonkt in volgende ronde beker

"In de beker is de druk wat minder en kunnen we vrij spelen. Als we winnen van Lokeren-Temse komt er een derby aan tegen Racing Genk en dat zou heel leuk zijn", besluit Maes de persconferentie. STVV-Racing Genk is niet alleen een derby tussen de twee Limburgse ploegen, Maes was in het verleden ook nog trainer van de rivaal van STVV maar werd er na anderhalf jaar ontslagen.