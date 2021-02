Will Still drong zelf aan op de komst van Bakkali... Waarom hij wel gelooft in een speler die niemand anders meer wou

De transfer die maandagavond de meeste wenkbrauwen deed fronsen, was duidelijk die van Zakaria Bakkali. Die zijn laatste match dateert al van 4 september van vorig jaar. Sindsdien haalde hij geen enkele keer de selectie van Anderlecht. Waarom dan dat geloof in hem bij Beerschot.

Beerschot meldde zich gisteren bij Anderlecht nadat de technische staf zich gebogen had over de mogelijke oplossingen na het vertrek van Tarik Tissoudali. Het was de sportieve staf van Will Still die met de naam Bakkali kwam aandraven. Om een of andere reden is Still ervan overtuigd dat hij Bakkali weer aan het voetballen kan krijgen.

Still drong bij zijn bestuur zelfs aan om hem te halen, wetende dat Anderlecht met alle plezier zou meewerken aan een transfer. Peter Verbeke nam het telefoontje met alle plezier aan. Bakkali weegt zwaar op de loonlast van paars-wit, maar het is nu ook niet zo dat Beerschot zijn volledige loon zal overnemen. Meer nog, Beerschot heeft eigenlijk niets te verliezen.

Gemotiveerd

Ze hebben er een relatief goedkope speler bij die enkel positief kan verrassen. De 25-jarige Bakkali weet ook dat het zijn laatste kans is om nog iets van zijn loopbaan te maken en is naar verluidt enorm gemotiveerd. Natuurlijk zijn er vraagtekens te plaatsen achter de transfer. Hoe fit is hij? Om er maar één (en meteen de belangrijkste) op te werpen.

Beerschot bedong ook een aankoopoptie, maar die is naar verluidt bijzonder betaalbaar. Anderlecht betaalde zelf ook maar een dik miljoen voor de winger en wil er graag vanaf. Zeker omwille van zijn jaarloon dat het hoogste zou zijn van de hele club.

Er is natuurlijk een 'maar' aan verbonden. Bakkali moet in de verste verte niet hopen dat hij bij de Ratten een loonbriefje in dezelfde salarisorde zal krijgen. Maar als hij wil investeren in zijn toekomst én de wil heeft om zijn lichaam eindelijk in orde te houden, zal hij wel water bij de wijn doen.