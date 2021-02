Zidane op de wip bij Real Madrid? De Fransman moét zich om deze redenen helemaal geen zorgen maken

Zinedine Zidane moet zich geen zorgen maken. De Madrileense kranten roepen dan wel dan de Fransman op de wip zit, maar Real Madrid zal hem dit seizoen in geen enkel geval ontslaan. En daar hebben ze een reden voor.

Eerst en vooral: Florentino Perez is Zinedine Zidane erkentelijk voor de successen. Dan spreken we niet meteen over de landstitel van pakweg vorig seizoen, maar vooral over de drie opeenvolgende Bekers met Grote Oren die De Koninklijke onze zijn bewind heeft gewonnen.

Maar dat is niet de enige reden. Real Madrid wil komende zomer uithalen op de transfermarkt. Met Kylian Mbappé, Paul Pogba en Eduardo Camavinga staan er niet toevallig drie landgenoten van ZiZou op het verlanglijstje.

Ontslag? Niet aan de orde

Perez beseft dat een ontslag van Zidane ervoor kan zorgen dat het trio niet langer naar Spanje wil verhuizen. Tot slot is er ook nog de contractverlenging van Sergio Ramos. Het clubicoon van los Blancos lijkt zijn toekomst ook al aan de toekomst van Zidane verbonden te hebben.