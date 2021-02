Koen Casteels de matchwinnaar bij Wolfburg

Wolfsburg en Schalke 04 namen het tegen elkaar op in de 1/8ste finales van de DFP Pokal. Wolfsburg won de wedstrijd met 1-0 dit mede dankzij verschillende goede reddingen van Casteels. Hij werd dan ook meer dan terecht gekroond tot man van de match bij Wolfsburg.

Casteels speelt sinds 2015 bij Wolfsburg en speelde al 163 wedstrijden in alle competities te samen voor de groen witten.

👩‍⚖️ Executive decision, no poll today...just facts. @koencasteels is your Man of the Match! #WOBS04 | #VfLWolfsburg pic.twitter.com/phO57DggzH