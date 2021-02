KV Oostende bekert voort: drie dolle minuten zorgen voor ommekeer op de Freethiel

Waasland-Beveren en KV Oostende maakten er een aangename pot voetbal van, maar uiteindelijk trokken de bezoekers aan het langste eind. De Waaslanders leken een lange tijd op weg naar de zege, maar het verspeelde op amper 3 minuten tijd de voorsprong.

Waasland-Beveren zag de beker als de ideale gelegenheid om het grijze seizoen wat meer kleur te geven. Ze lieten de afgelopen wintermercato heel wat nieuwe jongens overkomen in de strijd om het behoud, de duurste inkomende transfer van de Waaslanders, Nilsen maakte na enkele minuten kennis met het Belgische voetbal. Door een stevig contact hing het shirt vol met bloed, na amper vijf minuten voetballen moest de nieuwkomer zijn strijd al staken.

KVO trok in de aanvangsfase het spel meteen naar zich toe. De jonge Brent Gabriel stond dan ook in een schietkraam. Eerst had hij moeilijkheden met een lage schuiver, daarna zag de jonge doelman pogingen van Hjulsager en McGeehan een metertje naast het doel verdwijnen.

Het deksel op de neus

Na twintig minuten spelen sloeg KVO-doelman Hubert aan het klungelen, Michael Frey profiteerde van het foutje en bracht de thuisploeg tegen de gang van het spel in op voorsprong. De kustboys keken elkaar vragend aan, alsof ze het zelf niet konden geloven. De reactie bleef niet lang uit. Een mooie combinatie tussen Gueye en Hjulsager werd niet verzilverd. De bal spatte uiteen tegen de lat.

Juist op het moment dat de Waaslanders zich, ondanks de voorsprong, opnieuw in de wedstrijd knokte bracht Gueye de bezoekers weer op gelijke hoogte. Op aangeven van McGeehan schoof de Senegalees de bal proper onder doelman Gabriel. Rusten geblazen bij een 1-1 gelijke stand, beide ploegen maakten er met vlotte combinaties en voldoende aanvalslust een aangename pot van.

In het begin van de tweede helft zakte het tempo helemaal uit de wedstrijd. Tot plots... Met een scherpe blik zag Hjulsager doelman Brent Gabriel ver uit het doel staan, met een fenomenale lob vanuit de middencirkel probeerde hij de doelman te verschalken, maar de bal belandde op het dak van het doel. Het doelpunt viel wel aan de overkant. Een mooi uitgespeelde aanval kwam in de voeten van Bastians terecht, die zwierde meteen voor doel. Jordan Foucher duwde de bal in eerste instantie nog tegen de paal, maar kon daarna de rebound simpel binnentikken.

Erop en Erover bij KV Oostende

Niet veel later pakte de vinnige Albanese uit met een heerlijke dribbel. De linkspoot rolde de verdediging van de kustboys op en schonk Foucher zijn tweede doelpunt van de avond, maar Hubert voorkwam de 3-1.

Makhtar Gueye daarentegen kopte even later wel zijn tweede, op voorzet van de jonge Bataille, treffer van de avond binnen. Erop en erover. Nauwelijks vier minuten later stond Hjulsager oog in oog met Gabriel, de Deen bleef ijzig kalm en knalde zijn ploeg op voorsprong.

Waasland-Beveren kreeg in het slot nog een ultieme mogelijkheid, maar kon die niet verzilveren. Na de teleurstellende resultaten in de competitie mag het ook een kruis maken over de Belgische beker. KV Oostende mag zich nu klaarmaken voor de achtse finales tegen Cercle Brugge.