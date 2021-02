Rode Duivels-arts heeft nog hoop voor Axel Witsel: 'Die mogelijkheid bestaat'

Het overvolle programma begint voor heel wat Rode Duivels een hoge tol te eisen. Roberto Martinez beschikt over een overvolle ziekenboeg. Maar volgens Rode Duivel-arts Kristof Sas is er nog geen reden tot paniek.

“Het drukke seizoen heeft natuurlijk veel te maken met al die blessures. Heel wat spelers zijn in juli weer begonnen aan hun competitie, met later ook nog eens Europees en internationaal voetbal. Daarom zijn er zoveel blessures”, verklaarde de arts van de Rode Duivels aan Sporza.

Toch is Sas overtuigd dat er binnenkort heel wat spelers opnieuw zullen aansluiten bij hun ploeg. Enkel de zware blessure van Axel Witsel blijft een struikelblok. Vader Witsel gaf eerder al aan dat zijn zoon het EK niet zal halen, bondscoach Martinez stelde de supporters dan weer gerust. Verschillende meningen, toch beseffen beide partijen dat het een race tegen de klok zal worden: “Het is te vroeg om te zeggen of Axel Witsel het EK zal halen of niet. We weten allemaal dat het erg nipt wordt, maar de mogelijkheid bestaat", aldus Sas.