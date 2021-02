Wie anders? Club Brugge kiest heel logische player of the month

Bij Club Brugge imponeert Noa Lang elke week opnieuw. Na een uitstekende maand januari kreeg hij ook nog eens de trofee van speler van de maand bij Club.

Nederlanders en Club Brugge, het werkt zeer goed de afgelopen jaren. In januari werden Bas Dost, Stefano Denswil en Tahith Chong nog gehaald, naast de al aanwezige Nederlanders. Bas Dost was in januari meteen goed voor 5 doelpunten en 1 assist in 6 wedstrijden.

Maar dat was niet genoeg voor de trofee van speler van de maand bij de Club. Want die ging naar een Nederlander die afgelopen zomer al is bijgekomen, Noa Lang. De creatieve dribbelaar was in januari goed voor 4 doelpunten en 3 assists. Club heeft het zelf allemaal op een rijtje gezet: