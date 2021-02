Talent van Club Brugge kreeg basisplaats in bekermatch: "Mijn kans grijpen in A-kern"

Thomas Van den Keybus begon in de bekerpartij tegen Olsa Brakel in de basiself bij Club Brugge.

Vorige zomer tekende Van den Keybus een contract tot 2023 bij Club Brugge en dat beklaagt hij zich nog altijd niet. De basisplek in de bekermatch was een leuke beloning.

“Als je mag starten voor Club is dat altijd top. Wie de tegenstander ook moge zijn”, vertelt Van den Keybus aan Het Nieuwsblad. “Ook al was het maar tegen Brakel: het was leuk om dit mee te maken. Ik onthoud het als een mooie ervaring.”

En bijna pakte hij ook zijn eerste officiële doelpunt mee, maar de bal spatte op de lat uiteen. “Ik baal er nog een beetje van. Dat was heel mooi geweest. Maar goed, het belangrijkste is dat ik stappen blijf zetten in mijn ontwikkeling.”

Van den Keybus pakt zijn minuten bij Club NXT, maar geeft zichzelf nog wat tijd. “Het was leerrijk om te zien hoe de ervaren mannen toeleven naar zo'n wedstrijd. Later kan ik die ervaring misschien ook gebruiken. Ik heb nog maar net bijgetekend, dus ik moet er nog niet onmiddellijk staan. Op termijn is het natuurlijk wel de bedoeling dat ik mijn kans grijp bij de A-kern.”