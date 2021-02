🎥 Aston Villa beslist wedstrijd tegen Arsenal al na 74 seconden

Zaterdagmiddag stond er het interessante Premier League-duel tussen Aston Villa en Arsenal op het programma. Beide ploegen konden de drie punten goed gebruiken, daarmee bleven ze in het spoor van de top vijf en de daarbij horende Europese tickets

De thuisploeg begon furieus aan de wedstrijd en kwam al na maar liefst 74 seconden op voorsprong. Bertrand Traore veroverde de bal na geklungel bij de Arsenal-verdediging, de Burkinees legde breed waardoor Ollie Watkins de bal simpel voorbij de debuterende Mathew Ryan kon leggen. De Australiër verving de geschorste Bernd Leno, maar moest zich al na amper een minuut omdraaien.

The Gunners hadden overtallig balbezit in de wedstrijd maar deden er gewoonweg te weinig mee.Martin Ødegaard kreeg nog de ultieme mogelijkheid op de gelijkmaker maar verzilverde die niet. Arsenal keert met lege handen terug richting Londen. Aston Villa daarentegen klimt in de stand omhoog naar plaats acht.