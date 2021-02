Franky Vercauteren is fier op zijn ploeg: "Ik denk niet dat we overwinning gestolen hebben"

Antwerp heeft deze middag een belangrijke zege geboekt in de Jupiler Pro League. De club haalde het met 1-2 op het veld van Beerschot. Door deze zege staat Antwerp nu alleen op de tweede plaats in het klassement.

Franky Vercauteren was tevreden over de prestatie van zijn ploeg. "Ik ben fier op de ploeg en op de prestatie. Het was een moeilijke en gesloten match, maar dat wisten we op voorhand. De wedstrijd kon kantelen wanneer iemand scoorde. Ik ben tevreden met de manier waarop we hebben gewonnen en met resultaat. Ik denk niet dat we overwinning gestolen hebben", aldus Vercauteren.

De trainer van Antwerp legde uit dat hij beseft hoe belangrijk deze overwinning was voor de supporters. "Bij een wedstrijd zoals vandaag mag je de fans niet vergeten. Je weet in welke mate je ze blij kan maken vandaag. De spelers hebben er alles aan gedaan om die bijdrage aan de fans te leveren."

Antwerp staat nu op de tweede plaats, maar daar is Vercauteren niet mee bezig. "Zolang de reguliere competitie loopt, kijk ik niet naar de ranking. Pas binnen acht wedstrijden zal ik daar naar kijken", concludeerde de trainer.