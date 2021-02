Gert Verheyen laat zich uit over Juklerod, Lamkel Zé en Avenatti: "Ik snap dat"

Gert Verheyen is nooit om een opvallende mening verlegen. Nu heeft hij zich ook uitgelaten over de situatie bij Antwerp.

Bij The Great Old mag Juklerod de komende weken en maanden niet meer spelen bij de A-kern, terwijl Lamkel Zé wel helemaal terug is.

Play-off 1

"Het kan toch niet dat Antwerp met Genk voor een plek in play-off 1 strijdt met een speler die volgend seizoen voor de concurrent speelt? Ik snap dat", aldus Verheyen in Het Nieuwsblad over het verwijderen van de Noor uit de A-kern.

"En de Lamkel beslist wel wedstrijden hé. Dat Antwerp Avenatti heeft gehaald? Mbokani speelt niet meer elke match, dat type heeft elke coach graag op zijn bank. Breekijzers zullen net als linksbacks altijd werk hebben."