Marc Brys teleurgesteld na gelijkspel van OHL op het veld van Standard: "We verdienden de overwinning"

OHL kwam zaterdagavond dicht bij een overwinning op het veld van Standard, maar de Rouches dachten er in het slot anders over. Klauss zorgde namelijk alsnog voor de gelijkmaker en zo moest OHL met één punt terug op de bus naar Leuven.

Na hun nederlaag in de Croky Cup tegen Cercle de Brugge, zette OHL een goede prestatie neer op Sclessin en won de club ook bijna. "We hebben goed gereageerd na onze uitschakeling in de Croky Cup. Toch zijn mijn spelers erg moe en teleurgesteld over het resultaat. We wilden de drie punten en we verdienden de overwinning," zei Marc Brys na de wedstrijd.

"We waren gevaarlijk in de omschakeling en domineerden de tweede helft. Jammer dat we de kans misten om de drie punten te pakken en dat we een doelpunt tegen kregen door een deviatie. Toch pakken we een punt tegen een ploeg in goede vorm. Standard heeft veel talent," concludeerde de OHL-trainer.