🎥 Straf: El Hadj moet op corner Onuachu dekken, verschil meet 27 centimeter

Zondag won Anderlecht op bezoek in de Luminus Arena. Anouar El Hadj maakte heel wat indruk in deze partij en beloonde zijn uitstekende wedstrijd met een doelpunt. Na rust toonde de youngster ook zijn defensieve kwaliteiten, maar dat was toch zeer opvallend.

Het was zowel een opvallend als hilarisch beeld: Anouar El Hadj die bij een hoekschop stond te verdedigen op Paul Onuachu. Het verschil tussen beide meet maar liefst de volle 27 centimeter. Maar toch gebeurde het. Paul Onuachu is met zijn lengte, 2,01 meter, één van de grootste spitsen in Europa. Toch koos de 18-jarige middenvelder de Nigeriaan als zijn man. Het jeugdproduct van Anderlecht gooide letterlijk zijn 1,74 meter in de strijd om hem het scoren te beletten, met succes want de topschutter van de Jupiler Pro League trof niet raak: “Mijn taak was om hem zo veel mogelijk te storen. Ik denk dat het wel gelukt is”, klonk het bij de doelpuntenmaker. 🤓 | Anouar Ait El Hadj die Paul Onuachu moet dekken op een hoekschop, het is eens iets anders. 👶#GNKAND pic.twitter.com/PtKMV0nhGm — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 7, 2021