Heeft Lamkel Zé reddende engel gevonden? Doelpuntenmaker toonde boodschap voor zijn vriendin

Didier Lamkel Zé was weer enorm belangrijk voor The Great Old. Hij scoorde het openingsdoelpunt tegen stadsrivaal Beerschot, gevolgd door opnieuw een excentrieke viering. Deze keer was de tribune het slachtoffer en stond er op zijn shirt de boodschap: "Darling".

Het enfant terrible zette opnieuw een grote show na zijn doelpunt. De Kameroener liep naar de paars-witte tribunes en nam even de tijd om zich neer te zetten. De gevoelens bij de bezoekers waren gemengd, Vercauteren schreeuwde meteen om naar beneden te komen, De Pauw zag er de humor wel van in en smeet een sneeuwbal naar de doelpuntenmaker. Daarna trok hij ook zijn shirt omhoog: "Darling", viel er op het witte onderlijf te lezen. Volgens Het Laatste Nieuws was het een boodschap voor zijn vriendin. Op de Bosuil halen ze ondertussen dus opgelucht adem, misschien kan zijn grote liefde hem wel op het rechte pad houden? De gelegenheidsspits is al enkele weken cruciaal voor het elftal, maar het lijkt wachten tot de bom in de kleedkamer opnieuw ontploft.