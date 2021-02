Of Noa Lang rijp is voor Oranje blijft een grote discussie: "Enkele namen geraakten er veel gemakkelijker dan hem"

De voorbije dagen groeit het idee dat Noa Lang een selectie voor het Nederlandse elftal verdient, al zijn er in Nederland veel stemmen die zeggen van niet.

Dirk Kuijt vond het nog veel te vroeg en Ibrahim Afellay lachte er zelfs mee. Dat is echter zonder Jan Mulder gerekend. “Als ze ‘België’ horen, worden ze meteen een beetje… ‘Het is máár België.’ Dat krijg ik er dus niet uit geramd”, zegt Mulder aan HLN. “Ze vinden Lang dus automatisch niet rijp genoeg voor het Nederlandse elftal. Nochtans… Je hoeft maar weinig te doen of je zit bij Oranje. Ik noem ze op: Wijndal, Stengs, Koopmeiners, Schuurs, Boadu, Dilrosun… Als Lang nog twee keer twee doelpunten maakt, moet hij geselecteerd worden.”

Want de publieke opinie kan de beslissing van de bondscoach volgens Mulder zeker een duwtje geven. “Bondscoaches zijn ook mensen. Die lezen de kranten. Ook al zeggen ze van niet, ze doen het de hele dag door. Op de cover van ‘De Volkskrant’ stond een grote foto van Lang, met daaronder: ‘Fenomeen in Brugge’. Nou, dat werkt wel. Wat de publieke opinie denkt, speelt een rol. Ik zou er niet vreemd van opkijken als Lang straks bij Oranje zit.”

Zijn selectie zou niet alleen voor Lang een mooie mijlpaal zijn. “Wat verlies je ook door hem erbij te nemen? Het zal Lang alleen maar meer stimuleren. Mij zou het goed doen. Beloond worden voor de weg die je aan het afleggen bent. En zowel voor Lang als Club zou het mooie reclame zijn.”