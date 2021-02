Toch wat ergernis bij Mbaye Leye: "Dit was geen match, want er was geen tegenstander"

Standard pakte uiteindelijk een puntje tegen OH Leuven, maar het had ook anders kunnen lopen tegen de muur van Marc Brys. Achteraf was er toch wel wat ergernis. "We hadden kunnen verliezen, maar deze tegenstander had de zege zeker niet verdiend", aldus Mbaye Leye na de puntendeling. Zou niet willen dat mijn ploeg zo speelt "Er was geen match, want er was geen tegenstander. Ik zou niet willen dat mijn ploeg zo speelt", klonk er toch wat ergernis na de verdedigende opstelling van de Leuvenaars. Die zo wel een puntje pakten: "Voor ons zijn dit twee verloren punten", besefte Leye nog. "We zullen de punten nu elders moeten gaan zoeken." Lees ook... De Leuvense 'truken van de foor': "Lijkt me legitiem" vs "Hij doet het bijna elke week hé"



