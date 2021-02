Trust the process: Jeugdproducten nemen stilaan fakkel over bij paars-wit

Sinds de komst van Vincent Kompany klinkt de leuze: "Made in Neerpede" luider dan ooit. Anderlecht trok de voorbije seizoenen veelvuldig de kaart van eigen jeugd, en zet deze filosofie opnieuw kracht bij.

Afgelopen winter kozen maar liefst 13 spelers van paars-wit voor een nieuw avontuur. De afslanking van de kern biedt dus mogelijkheiden aan de jeugd om aan te sluiten bij het eerste elftal. Sportief directeur Peter Verbeke gaf dinsdag vijf jeugdspelers (Théo Leoni (20), Nayel Mehssatou (18), Alonzo Engwanda (18), Nils Dewilde (18) en Zeno Debast (17)) de kans om zich in de kijker te spelen bij het A-elftal. Zij gaan proberen om de komende maanden het voorbeeld van Hannes Delcroix en Anouar Ait El Hadj te volgen. Maar wie loopt er nog rond?

Tussen de palen lijkt paars-wit minder happig om voor een jong iemand te kiezen. Hendrik van Crombrugge blijft uiteraard de onbetwiste nummer één, maar toch werden er met Timon Wellenreuther (25), Warner Hahn (28) en Bart Verbruggen (18) mogelijke vervangers uit de Eredivisie aangetrokken. Rik Vercauteren (19) daarentegen is wel afkomstig uit de eigen jeugd (nadat hij in 2016 overkwam van Waasland-Beveren) en maakte vorig seizoen al deel uit van de A-kern, maar verzamelde er nog geen minuut. Het sluitstuk is wel een vaste waarde bij de belofteploeg.

Horrordebuut

Het sprookje van Hannes Delcroix (21) is u waarschijnlijk wel al bekend. De 21-jarige centrale verdediger ging op zoek naar de nodige speeltijd bij RKC Waalwijk en kwam ook sterker terug. Dit seizoen profiteerde Delcroix van het defensieve geklungel van zijn concurrenten en veroverde hij een basisplaats in het elftal van Vincent Kompany. Meer zelfs, in november debuteerde hij voor de Rode Duivels.

In het competitieduel tegen KV Oostende kon de verdediger met Haïtiaanse roots rekenen op een andere jonge snaak naast hem. Lucas Lissens (19) speelde een goede eerste wedstrijd voor RSCA. Het leek alsof hij al jarenlang tussen de grote jongens stond te spelen, tot hij toesloeg met een jeugdzonde. De 19-jarige debutant controleerde een bal slecht en probeerde zijn foutje rechtzetten, maar gleed door op het been van Maxime D’Arpino. Hij moest een schorsing van maar liefst twee wedstrijden uitzitten.

Killian Sardella (18) slaagt er nog niet in om iedereen volledig te overtuigen. Hij laat zich te gemakkelijk in zijn rug pakken en maakt af en toe wel eens een foutje, zoals het weggeven van de strafschop op OHL. Even genoot Sardella de voorkeur op Murillo, al lijkt die zijn plek in het elftal heroverd te hebben.

Miniversie van Kompany

Misschien wel het pareltje van de jeugdacademie op Neerpede? Sambi Lokonga (21) draait ondertussen al ettelijke jaren mee in het Lotto Park en ontving door de afwezigheid van Hendrik van Crombrugge zelfs al op een piepjonge leeftijd de aanvoerdersband. Als hij begint te draaien op het middenveld lijkt zijn ploeg ook naar zijn beste vorm toe te groeien. Daarnaast lijkt hij nu ook echt te mogen dromen van een eerste selectie bij de Rode Duivels.

Ook Marco Kana (18) speelt al sinds zijn zevende voor RSCA en wordt door zijn stijl en leidend vermogen vaak vergeleken als de miniversie van Vincent Kompany. Toch lijkt de tiener nu eventjes uit beeld verdwenen en moet hij zich voornamelijk tevredenstellen met een rol als invaller.

Veel wedstrijden, mindere statistieken

Dan heb je overigens ook nog Yari Verschaeren (19) en Anouar Ait El Hadj (18). Die eerste revalideert nog van een zware enkelblessure, maar ziet zijn vervanger het uitstekend doen. Beide tonen individuele klasse en zullen binnenkort uitmaken wie er mag starten op hun favoriete positie, en wie zal uitwijken naar de flank. Ook Kristian Arnstad (17) genoot al van minuten op het hoogste niveau. De Noor werd voor de leeuwen gegooid op het veld van Club Brugge, en zakte volledig door het ijs. In het bekerduel tegen FC Luik toonde hij wel enkele leuke acties.

En in het offensieve compartiment heb je Francis Amuzu (21). De pijlsnelle flankaanvaller stond maandenlang in de schaduw van zijn maatje Jérémy Doku, maart toont ondertussen week na week zijn meerwaarde voor het elftal. Enkel zijn statistieken blijven een pijnpunt. Dit seizoen blijft hij steken op amper één doelpunt en één assist in 21 matchen. Desondanks zijn jonge leeftijd telt hij wel al 89 wedstrijden voor het A-elftal.