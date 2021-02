Knuffelboetes voor vieringen lopen op tot 53 000 euro: Tele-Onthaal dankt vooral spelers van Antwerp en Gent

In december heeft de Pro League een boetesysteem geïntroduceerd in onze competitie. In coronatijden mogen spelers elkaar niet om de hals vliegen bij het vieren van een doelpunt. Al trekt de ene zich hier al minder van aan dan de andere.

Drie maanden later lopen de knuffelboetes nog altijd behoorlijk op. Begin februari rekende een rekensommetje al dat clubs in ons profvoetbal (1A + 1B) aan boetes zaten voor een bedrag van meer dan 50 000 euro. Ruim een week later is daar nog eens 3 000 euro bij gekomen.

Nog geen megaboete

Dat maakt dat er in totaal dus al voor meer dan 53 000 euro boetes is uitgedeeld. Individuele boetes bedragen 750 euro. Als het echt gaat om groepsvieringen na een doelpunt, kan zo'n boete oplopen tot 10 000 euro voor clubs in 1A.Zo'n megaboete is er voorlopig wel nog niet gekomen.

HLN heeft de boetes voor alle Belgische profclubs eens opgelijst. Daaruit blijkt dat AA Gent en Antwerp de slechtste leerlingen van de klas zijn. Beide clubs moesten al 5750 euro ophoesten. Nadien volgt er een rist ploegen met 5000 euro aan boetes. Bij Télé-Onthaal en Télé-Accueil zullen ze het niet erg vinden. Elke euro gaat integraal naar de dienst waar mensen anoniem naar kunnen bellen om te praten over hun problemen.