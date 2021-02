Mignolet vindt het niet erg dat hij af en toe een goaltje slikt: "Vorig jaar was dat anders"

Club Brugge stevent op volle kracht richting titel in de Jupiler Pro League af. En dat heeft veel te maken met de transfers die blauwzwart deed.

Club Brugge heeft in vergelijking met vorig seizoen een stevige stap vooruit gezet. “De mentaliteit is erg gegroeid”, vertelt Simon Mignolet aan Sport/Voetbalmagazine. “Dat heeft met ervaring te maken, maar ook met de spelers die erbij zijn gekomen. Vorig jaar was de as ervaren, maar speelden toch wat meer jongeren.”

Want Brugge heeft heel wat ervaring in zijn rangen lopen. “Nu is er ervaring doorheen de groep. We creëren ook meer kansen, en dan scoor je makkelijker. Met Bas hebben we iemand die ze binnen legt, en Noa en Charles brengen ze goed aan.”

Af en toe een goaltje tegen krijgen is volgens Mignolet dan ook niet zo erg. “Dat is ons grootste succes: het kan van alle kanten komen. Vorig seizoen moesten Ruud of Hans bij wijze van spreken alles creëren, de bal op een dienblad aanbrengen, om een doelpunt te maken. Nu voetballen we vrijer, met gevaar uit alle hoeken. Clean sheets waren daarom vorig seizoen belangrijker dan dit jaar.”