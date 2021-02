Doelpuntenmaker Selemani onthoudt positieve dingen na bekeruitschakeling: "Dit Kortrijk maakt kans op plaats 8"

Selemani kon tegen Standard in de blessuretijd nog verlengingen afdwingen in de Croky Cup. Voor niets bleek achteraf want de Rouches wonnen na strafschoppen. Maar Selemani was na de partij toch niet zwaar ontgoocheld.

"Ik zei het net nog tegen de jongens in de kleedkamer. We moeten ontgoocheld zijn want we hebben verloren, maar die ontgoocheling mag niet te lang blijven duren. We hebben goed gespeeld, vooral in de tweede helft. We mogen ook niet te negatief zijn na deze bekeruitschakeling", vindt de aanvallende middenvelder.

Al zag de uitblinker bij KVK ook wel dat het in de eerste helft niet goed was van de thuisploeg. "We hadden het lastig om ons spel te spelen door het veld maar hebben in die tweede helft ons gezicht getoond. Zelfs op een moeilijk terrein hebben we laten zien wat voor voetbal we willen brengen. Als we kijken naar hoe we gespeeld hebben, denk ik dat we tot enkele grootste dingen in staat zijn met deze kern", is Selemani ambitieus.

Enkele weken geleden was het veiligstellen van een verblijf in 1A nog de absolute topprioriteit voor De Kerels maar Selemani durft al hoger mikken. "Waarom mogen we niet meer hopen op de 8e plaats en een bijhorend ticket voor play off 2? We staan nu amper 4 punten van die plaats verwijderd en kunnen er voor gaan."

Pareltje

Terug naar de wedstrijd dan, want het doelpunt van Selemani was zeker geen alledaags schot op doel. De bal verdween met een grote boog in de kooi van Henkinet. Sommigen opperden zelfs dat het de bedoeling was om een voorzet te trappen maar dat de bal pardoes binnen dwarrelde.

"Nee hoor, dat was weldegelijk de bedoeling", drukt Selemani de geruchten meteen de kop in. "Dat doelpunt heeft ons nog wat meer vertrouwen gegeven in de verleningen want we hadden kansen om die tweede te maken. Vooral de actie van Gueye had een doelpunt verdiend maarja...", zucht hij. "Het is altijd leuk om ver te geraken in de beker maar we mogen niet te ontgoocheld zijn, we hebben niet slecht gespeeld", sluit hij af op een positieve noot.