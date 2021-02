Onder-voorzitter van Olympic Charleroi werd veroordeeld in zaak-Ye: "Kleintjes betalen altijd het gelag"

Filippo Gaone werd in de zaak-Ye, als voorzitter van La Louvière, veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf met uitstel en een boete.

Nu is hij terug als ondervoorzitter van Olympic Charleroi. “Tot mijn verbazing wordt er nog naar mij geluisterd”, vertelt Gaone aan Het Nieuwsblad. “Ik probeer de club te waarschuwen voor de stommiteiten die ik heb begaan. De voorzitter heeft de neiging nogal naar de spelers te luisteren. Ik zorg ervoor dat hij geen beslissingen neemt waar hij spijt van krijgt.”

Over zijn verleden heeft hij totaal geen spijt, ook al nam hij geld aan van een gokchinees. Geld dat volgens Gaone bedoeld was als voorschot voor de overname van de club. “Ik ben gestraft om een voorbeeld te stellen, een beetje zoals in de zaak-Propere Handen is gebeurd met die arme scheidsrechter Sébastien Delferière. Schandalen als de zaak-Ye kunnen zich nog altijd voordoen in ons land. Alleen gebeurt het meer gesofisticeerd en horen we er weinig van.”

“Ik ben benieuwd naar wat de zaak-Propere Handen naar boven brengt. Al maak ik me niet veel illusies. We wonen aan de verkeerde kant van het land. Een club als La Louvière moest degraderen, KV Mechelen mocht promoveren. We hebben veel minder supporters en tellen daarom niet mee. Zei ik je al dat het altijd de kleintjes zijn die het gelag betalen?”