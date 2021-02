Lamkel Zé kruidt meer dan het voetbal van Antwerp: "Ivan Leko bedanken dat hij is vertrokken"

Is alles ondertussen nog niet gezegd over Lamkel Zé? Blijkbaar niet als we horen wat oud-bondscoach René Vandereycken over hem te zeggen heeft.

René Vandereycken looft de aanpak van Antwerp in het dossier van Lamkel Zé. “Iemand straffen voor zijn fratsen door hem niet meer te laten spelen, vind ik nooit de goeie optie”, aldus de oud-bondscoach. “Dan straf je uiteindelijk je eigen ploeg. Wat er ook gebeurt, je stelt maar beter je beste elf op.”

Zijn fratsen zal je er altijd moeten bijnemen, maar op dit moment is hij wel van doorslaggevend belang voor The Great Old. “Lamkel Zé maakte toch ook weer een mooi en belangrijk doelpunt, in een beladen derby dan nog. Ik had hem nu wel graag in een truitje van Beerschot op training zien verschijnen, of met een paarse auto - en met een grote knuffelbeer op de passagierszetel - het oefencomplex zien oprijden. Wat zouden ze dan gezegd hebben? Zouden ze daar dan wel de humor van hebben ingezien?”

Vandereycken komt met een zijn uitleg waarom Lamkel Zé op dit moment potten breekt. “Eigenlijk zouden de mensen van Antwerp ook Ivan Leko moeten bedanken dat hij is vertrokken, want onder Leko was het heel moeilijk geweest om Lamkel Zé nog te laten spelen. Met Vercauteren als nieuwe coach, die met het verleden niks te maken had, was het makkelijker uit te leggen aan de achterban dat hij gewoon op de Bosuil bleef. Want ten eerste is hij op dit moment bijna onmisbaar, zeker nu Mbokani out is.”

Ook financieel waren er redenen om Lamkel Zé niet te laten vertrekken. “En tweede: Luciano D'Onofrio is geen dommerik. Als hij hem nu had verkocht, was dat aan een veel lagere prijs geweest, want iedereen wist dat hij weg moest. Dat was kapitaalvernietiging geweest.”