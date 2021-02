Vorig jaar nog een probleem voor de licentie van Anderlecht, nu moet het lukken: "Moeilijke selectie"

Vijf stafleden van verschillende ploegen uit de Jupiler Pro League krijgen de kans om hun trainersdiploma te halen.

Vorig jaar kwam de licentie van RSC Anderlecht in gevaar omdat Vincent Kompany geen trainersdiploma had. Via kunst- en vliegwerk lukte dat toch door eerst Simon Davies en dan Frank Vercauteren in te schakelen.

Er waren 55 kandidaten voor amper 20 plaatsjes in de cursus. Vincent Kompany is er nu effectief bij, net als Mbaye Leye (hoofdtrainer Standard), Carl Hoefkens (assistent bij Club Brugge) en Timmy Simons en Davy de Fauw (beiden assistent bij Zulte Waregem).

“We hebben veel kandidaten en de selectie is moeilijk”, vertelt Kris Van Der Haegen, hoofd trainersopleiding van de KBVB, aan Het Nieuwsblad. “We gaven er de voorkeur aan om trainers die op het hoogste niveau actief zijn als eersten te selecteren. Daar is Vincent Kompany als trainer van Anderlecht uiteraard bij.”

Als corona het toelaat, start Kompany de cursus eind maart en kan hij die in juni 2022 in zijn bezit hebben.