Livestream bekerduel Cercle Brugge - KVO bleek een succes: bekeken vanuit 56 (!) verschillende landen

Nadat rechtenhouder DPG besliste om de bekerwedstrijd tussen Cercle Brugge en KV Oostende niet uit te zenden namen beide ploegen het heft zelf in handen. Ze organiseerden een livestream op hun website voor de fans en die bleek een groot succes. De uitzending werd in 56 verschillende landen bekeken.

Rechtenhouder DPG besliste om het bekerduel tussen Cercle Brugge en KV Oostende niet uit te zenden. Beide clubs waren het er echter over eens dat ze er alles aan moesten doen om de wedstrijd toch te tonen aan de fans. Ze wilden een samenwerking starten met de regionale tv-zender Focus/WTV maar dat mocht niet van DPG.

Livestream

Uiteindelijk kwam een livestream op de websites van beide clubs uit de bus als alternatief waarbij drie camera's werden gebruikt in het stadion en er ex-spelers als commentatoren werden aangeduidt. Johnny Nierynck (ex-speler en hulptrainer Cercle en ex-speler KVO) en Toni Obi (ex-speler KVO) werden hiervoor ingeschakeld.

De livestream was een groot succes: "De livestream van de Croky Cup wedstrijd tussen Cercle Brugge en KV Oostende bereikte dinsdagavond maar liefst 13260 unieke kijkers. In totaal werd de stream 19832 keer afgespeeld en dat in 56 verschillende landen", wordt gemeld via de clubwebsite van de Bruggelingen.

Van in West-Vlaanderen tot in Indonesië werd de West-Vlaamse derby bekeken. De uitzending bereikte zijn hoogtepunt vlak na de 3-1 van Cercle-spits Iké Ugbo. Toen keken er maar liefst 7147 mensen tegelijkertijd naar de livestream.

Ondanks de aanvaringen met DPG in het begin, is het initiatief van beide ploegen een succes gebleken en, wie weet, misschien wel voor herhaling vatbaar.