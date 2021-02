Dante Vanzeir: Koning in 1B, nu ook prins in Brussel?

Dante Vanzeir is opnieuw op weg om straffe statistieken neer te zetten in 1B. De 22-jarige aanvaller heeft een groot aandeel in het succes van Union Sint-Gillis, maar donderdag wacht een eerste echte test in de bekerderby tegen Anderlecht.

De spanning in de hoofdstad neemt toe. Anderlecht heeft in de Brusselse derby zeker nog iets recht te zetten na de 0-3 bekerpandoering in 2018. Bij Union stond de wedstrijd al een tijdje in het rood aangestipt, aan motivatie zal het dus zeker niet liggen bij de koploper in 1B. Ze tellen ondertussen al een voorsprong van 14 punten op eerste achtervolger Westerlo. Tijd om ook op andere doelen te focussen?

Maatje te groot voor 1B

Vooral Dante Vanzeir zal zich willen tonen. De sterkhouder zit ondertussen voor zijn nieuwe werkgever al aan dubbele cijfers, maar wist de voorbije seizoenen nog niet te overtuigen op het hoogste niveau. Hij stond nochtans als jonge snaak op de poorten van de Luminus Arena te drammen. Op amper 18-jarige leeftijd debuteerde hij met een invalbeurt tegen ... Anderlecht. Met enkele bedrijvige acties toonde Vanzeir zich meteen aan het grote publiek, maar zijn kansen brachten het elftal weinig op. Misschien was hij met meer geluk ook echt vertrokken?

Het jeugdproduct kwam na een zware blessure nog nauwelijks aan spelen toe en moest dus elders speelminuten vergaren. Dankzij een uitstekende neus voor doelpunten ontwikkelde Vanzeir zich tot een publiekslieveling op Het Kiel. Met als hoogtepunt zijn vier doelpunten in de thuiswedstrijd tegen Tubeke.

Een geweldige avond gisteren op het Kiel! Tubeke werd met 5-2 verslagen. @DVanzeir was de grote uitblinker met maar liefst 4(!) doelpunten! Verder maakte Fessou Placca zijn wederoptreden na 9 maanden blessureleed. #BEETUB #TogetherWeBuildHistory pic.twitter.com/juIUu9wcQ7 — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) December 9, 2018

Dat seizoen was hij bij Beerschot goed voor 17 doelpunten in 39 wedstrijden, maar de club verloor in extremis de promotiefinale van KV Mechelen. Een verlengd verblijf bij stamnummer 13 was absoluut geen optie, de jeugdinternational leek klaar voor het hoogste niveau.

Mislukte passage bij de rivaal

Het was een stevige opdoffer voor de Beerschot-supporters toen ze hun voormalige publiekslieveling zagen tekenen bij grote rivaal KV Mechelen (u weet wel, het ontnemen van een ticket naar 1A en de betrokkenheid bij ‘Propere Handen’ en de daarbij horende rechtszaken). Maar het avontuur bij de promovendus draaide uit tot een fiasco, hij kon zich in het AFAS Stadion nooit doorzetten.

Het ontbrak hem vooral aan individuele acties en een gebrek aan juiste passing. Vanzeir moest zich tevredenstellen met een rol als invaller wat resulteerde in povere statistieken: 4 doelpunten en 1 assist. Wouter Francken en Co lichtte de aankoopoptie niet in en lieten hem terugkeren naar Limburg, maar ook daar zat zijn avontuur er al op.

De inmiddels 22-jarige aanvaller die alle jeugdreeksen doorliep sloot na 17 jaar het hoofdstuk ‘KRC Genk’ af. Hij genoot interesse van verschillende ploegen uit 1A en 1B, maar ook uit Nederland. Toen ex-trainer Felice Mazzu kwam aankloppen, stond zijn keuze vast.

Een geslaagd huwelijk voltrokken in het Dudenpark

Niet dat Dante Vanzeir potten heeft gebroken onder Felice Mazzu. Hij mocht enkel in de Supercup tegen KV Mechelen twintig minuten invallen en scoorde zelfs een subliem doelpunt tegen zijn toekomstige werkgever. Toch had Mazzu vertrouwen in de jonge spits, die voelde op zijn beurt meteen een klik.

Het werd een droomhuwelijk. De ex-trainer van onder meer KRC Genk en Sporting Charleroi gebruikt zijn lieveling dan ook op zijn favoriete positie: Zwervend in de voorhoede. In december schotelde hij zijn nieuwe club al de dubbele cijfers voor, ondertussen zit hij aan 17 doelpunten in maar liefst 20 wedstrijden. Daarnaast zette hij in Brussel ook een indrukwekkend record achter zijn naam. Vanzeir opende in de wedstrijd tegen Deinze al na amper zes seconden de score, het snelste doelpunt ooit op de Belgische velden.

💨 | 6 secondes : l'@UnionStGilloise vient d'inscrire le but le plus rapide de l'histoire du football professionnel en Belgique ! 🚄🇧🇪#DEIUSG pic.twitter.com/OpFwqaXxZH — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 23, 2021

Is 1A dan te hoog gegrepen voor hem? Laat ons concluderen dat hij na de stempel ‘groot talent’ toch weer even met beide voetjes op de grond is gezet. Bij Genk had Vanzeir te maken met moordende concurrentie in de vorm van Samatta en Onuachu, ze hoopten nochtans om hem via het traject van Leandro Trossard (uitleenbeurten dus) definitief te lanceren. Bij KVM ontbrak het dan vooral aan statistieken. Het is een goalgetter die volgend seizoen, als er niets misloopt in het Dudenpark, met het nodige vertrouwen zijn stempel wel zal drukken.