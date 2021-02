Done Deal: club uit 1B rondt transfer van speler met Antwerpverleden af

De transfermarkt is in België ondertussen gesloten, maar in het buitenland is er nog steeds activiteit mogelijk.

Thomas Ephestion, Nader Ghandri, Mohamed Ghorzi en Yunusa Muritala werden enkele weken geleden uit de A-kern van Westerlo gehaald om bij de C-kern mee te trainen. Sofia Voor Ghandri is er nu een oplossing gevonden na de transferdeadline in België. De speler vertrekt op uitleenbasis naar Slavia Sofia. Die club heeft ook een aankoopoptie op de speler weten te bedingen. Ghandri heeft ook een verleden bij Antwerp.