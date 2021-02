Gehavende Frank Boeckx moest vroegtijdig stoppen als doelman: "Niet de carrièreplanning die ik voor ogen had"

Frank Boeckx hing ondertussen al een tijdje geleden door een vervelende rugblessure zijn voetbalschoenen aan de haak. Hij kreeg van paars-wit meteen een functie als assistent bij de U21 en coördinator van de doelmannen bij de jeugd. Toch had hij nog graag tussen de palen gestaan.

De laatste thuiswedstrijd van de inmiddels 34-jarige ex-doelman dateert uit 2018. Uitgerekend de 0-3 pandoering tegen Union Sint-Gillis, de bekertegenstander van Anderlecht. Het afscheid kwam enigszins onverwacht, maar was nodig: "Ik ben nog maar 34 en al gestopt, dat is niet de carrièreplanning die ik voor ogen had. Ik ben gestopt omdat ik niet invalide wilde worden. Ik heb nu al een auto met hogere zetels moeten vragen en dat maakt me wel ongerust", vertelde hij in een interview aan Het Nieuwsblad.

Ondertussen staat de ex-doelman van onder meer KAA Gent, Antwerp en STVV langs de zijlijn. Toch wil het niet zeggen dat hij geen last meer heeft: "Ik kan zonder pijn een wedstrijdje tennis of golf spelen, maar als ik te lang in de zetel lig voel ik het opnieuw."