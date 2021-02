Kompany blij met vlotte zege, maar... "Ik vertrouw het voor geen cent"

Wie verwachtte een uitgelaten Kompany te zien na de vlotte 0-5-zege in de beker tegen Union, kwam bedrogen uit. "Ik blijf heel rustig. Ik ga ze achter hun gat blijven zitten, ook op training."

Kompany begon met lof voor Union, want die speelden wel een helft lang heel goed mee. "Union bezorgde ons heel wat problemen in het begin. Ze speelden tussen de lijnen en wij kwamen telkens te laat. Het is technisch een heel goeie ploeg, die niet zal misstaan in 1A. Maar we hebben het toch goed opgelost daarna."

Met nog vier goals in de tweede helft. Twee zeges op rij en vooral de manier waarop moest deugd doen. Een uitspraak die door Kompany op een peinzende blik werd onthaald. "(lacht uiteindelijk) Ja, het doet deugd, maar ik vertrouw het niet. Ik durf niks van uitspraken doen, want de realiteit van vandaag is niet die van zondag. Ze zijn jong en als ik mijn aandacht even laat verslappen, zijn we ver van huis. Ik ga achter hun gat blijven zitten."

Ook tijdens de match bleef Kompany hen aanvuren, zelfs bij 0-4. "Wij moeten 90 minuten die drive tonen. Als we vijf minuten het tempo laten zakken, kunnen we er drie binnenkrijgen. Mijn invallers deden het goed ja. Maar daar droom ik ook van: op elke positie concurrentie van gelijkwaardige spelers. Anders kunnen ze bij 0-4 al eens de aandacht laten verslappen. Maar met concurrentie kan je ze scherp houden. Ook op training. Ik wil daar dezelfde intensiteit. En diegene met de meeste drive zal spelen, simpel!"