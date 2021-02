Ex-ref reageert op boodschap Clement over bescherming sterspeler: "Je mag niemand een voorkeursbehandeling geven"

Noa Lang is momenteel misschien wel de beste speler in de Belgische competitie. Dat weten ook de tegenstanders van Club Brugge ondertussen en sommigen deinzen er niet voor terug om het goudhaantje op alle mogelijke manieren uit de wedstrijd te houden.

In de achtste finales van de Croky Cup werd er stevig doorgedekt door Antwerp op Noa Lang. De Nederlandse stilist kwam zo nooit in zijn spel, tot grote ergenis van niet alleen zichzelf maar ook zijn coach Philippe Clement.

Die Brugse T1 pleitte voor meer bescherming van zijn sterspeler door de scheidsrechters. Ex-ref Tim Pots laat zich uit ver de kwestie bij Het Laatste Nieuws.

Consequent

"Je moet opletten als scheidsrechter. Uiteraard wil je dat voetballers zo weinig mogelijk kans lopen op blessures. Maar je moet vooral consequent zijn. Je mag niemand een voorkeursbehandeling geven. Dat zouden de andere spelers ook nooit aanvaarden."

Al begrijpt Pots wel de frustratie van speler en coach. "Als zijn tegenstander rood krijgt, maar hij zelf in het ziekenhuis komt te liggen door een tackle, is hij niet geholpen door de nieuwe regels. Zo ver mag het echt niet komen."

"Het is dan aan de scheidsrechter om daar mee voor te zorgen. Door ook gele kaarten te geven bij herhaaldelijke, kleine overtredingen. Of bij fouten bij een beloftevolle aanval. Dat is een belangrijk signaal. Niet alleen voor de speler die de fout begaat. Ook voor de rest van zijn ploeg."