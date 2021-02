Vincent Kompany maakte zich boos op spelers tijdens bekermatch: "Daar moeten ze bij mij niet meer mee afkomen"

Het was opvallend gisteren: Vincent Kompany maakte zich boos op zijn spelers. "Get up! Off course it hurts! It 's f***ing -6!", riep hij toen weer één van zijn jonge gasten tegen de grasmat lag.

Kompany werd er ambetant van dat zijn jonge spelers telkens de fout gingen opzoeken en gingen smeken bij de scheidsrechter voor een vrije trap. "Kijk, als ik trainer van Union geweest was, had ik gezegd: 'zet uw voet en we zullen zien hoe ze reageren'. In Yves (Vanderhaeghe, nvdr.) zijn plaats zou ik dit weekend hetzelfde doen. Wij liepen gisteren in de val en dat wil ik niet meer zien. Ik was zeker dat ze geen fout gingen meekrijgen", wond Kompany zich een beetje op. Het is geen trend en het zal ook niet meer gebeuren, zei hij met zekerheid. "Daar moeten ze bij mij niet mee afkomen. Wachten op de scheidsrechter, blijven liggen, oei en ai roepen... Op training stampen ze twee keer zo hard op elkaar. Het zal wel wat meer pijn gedaan hebben door de kou, maar dat wil ik niet meer zien. We hebben - buiten Trebel - ook niet de ervaring om op het juiste moment te gaan liggen. Dat op de grond liggen en zagen, mogen ze achterwege laten. Dat past niet bij wat ons volgens mij het meeste kans geeft op succes."