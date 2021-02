Mikel Arteta voelt zich met Arsenal geviseerd door tegenstanders en komt met persoonlijke uitleg

Mikel Arteta geeft toe dat hij met Arsenal in een moeilijke periode zit. "Andere teams zijn twee keer zo hard gemotiveerd als ze tegen ons moeten spelen".

In Engelse media plaatst Mikel Arteta zijn Arsenal is een slachtofferrol. "Het gebeurt elke week, elke tegenstander is ontzettend competitief en haalt alles uit de kast om ons te destabiliseren. Ze weten dat we in een moeilijke periode zitten en willen daar extra hard op inspelen. We moeten dit weten en proberen dit gedrag in beperkte mate over te nemen. Dit spel moeten we elke week spelen."

Rode kaarten

Arteta kwam ook even terug op de recente rode kaarten bij Arsenal. "We kregen deze uitsluitingen op allerlei verschillende manieren en moeten ook hier beter mee omgaan."

Arsenal staat op een teleurstellende elfde plaats in de competitie. Zondag neemt Arsenal het op tegen Leeds, de ploeg die net boven hen staat in het klassement.