Ivan Santini heeft nieuw avontuur beet: spits keert terug naar zijn thuisland

Ivan Santini heeft een succesvolle periode gekend op de Belgische velden, maar in 2019 verliet hij Anderlecht voor een nieuw avontuur bij het Chinese Jiangsu Suning. De Kroaat keert nu terug naar zijn thuisland.

Sinds de komst van Vincent Kompany werd de spits overbodig bij paars-wit. Hij begon onder Vanhaezebrouck nochtans goed met acht treffers in evenveel wedstrijden, maar uiteindelijk liep het een pak minder vlot. Anderlecht verkocht hem voor een bedrag rond de vijf miljoen euro aan Jiangsu, waar hij mee geschiedenis schreef. De club behaalde in november voor het eerst de landstitel.

Daarna beëindigde de 31-jarige aanvaller zijn contract. NK Osijek, de nummer twee uit zijn thuisland, neemt Santini nu transfervrij over. In de Jupiler Pro League speelde hij onder meer voor KV Kortrijk, Standard en Anderlecht. Hij liet maar liefst 51 keer de netten trillen in de Belgische competitie.