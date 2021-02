STVV morst met kansen en verliest zo voor derde keer in week tijd: "Beste prestatie"

STVV verdiende meer dan een nederlaag tegen Zulte Waregem. Vooral Suzuki liet enkele kansen onbenut. Het werd een slechte week voor de Kanaries, met twee competitienederlagen en de bekeruitschakeling tegen Genk. Toch was Peter Maes na afloop mild voor zijn ploeg.

Tegen KRC Genk kon Peter Maes zijn troepen weinig verwijten, en ook zaterdag was de Limburgse coach tevreden met wat zijn ploeg op het bevroren kunstgrasveld legde. "We zijn vergeten om onze kansen af te maken in de eerste helft. We kwamen niet scherp genoeg uit de kleedkamer, waarna Zulte Waregem zich erg efficiënt toonde." Louis Bostyn hield STVV vooral in de eerste helft enkele keren van een doelpunt.

Ondanks de nederlaag was Peter Maes al bij al een gelukkige coach. "Ik ben heel tevreden met de kwaliteit die ik zag van mijn ploeg. We hebben veel kansen gecreëerd. Op voetballend vlak is dit de beste prestatie sinds mijn komst. Mijn team heeft gedaan wat het moest doen. Ik kan hen niets verwijten, maar helaas houden we er geen punten aan over."

Volgende week zondag moet STVV op bezoek bij Antwerp.