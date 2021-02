Vanzeir is topschutter in 1B: "En nu een kleine wedstrijd in de wedstrijd"

Union verwerkte de bekeruitschakeling van eerder deze week tegen Anderlecht met een 3-1-zege tegen Club NXT. Dante Vanzeir scoorde twee keer.

Nummer zestien en zeventien waren het voor Vanzeir. “Het geeft zeker een boost", reageert Dante Vanzeir bij Het Nieuwsblad. “Het is een mooi cadeau, maar niet het allerbelangrijkste. Dat is namelijk de ploeg. We wisten alweer samen te winnen en dat is geweldig.”

Daarmee zit hij al boven zijn doelstelling. “Voor het seizoen sprak ik over vijftien doelpunten. Dat aantal ben ik al voorbij en nu heb ik mezelf een nieuw doel opgelegd: twintig doelpunten. We zien wel hoeveel ik er nog kan maken. Uiteraard wil ik elke wedstrijd scoren of assists geven.”

Volgende week is Seraing de tegenstander. Daar scoorde Mikautadze er al 16. “Een mooie affiche en het wordt een kleine wedstrijd in de wedstrijd. We zullen allebei zeer gemotiveerd zijn, maar de drie punten zijn het belangrijkste voor ons. Of het belangrijk is dat ik de competitie afsluit met de titel van topschutter? Het is een extraatje. Ik ga er alles aan doen om dat persoonlijk doel te behalen zonder egoïstisch te zijn.”