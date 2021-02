Charleroi reageert op uitstel wedstrijd: "Pro League was op de hoogte van de situatie"

Er is heel wat te doen over het uitstellen van wedstrijden in de Jupiler Pro League. Charleroi komt nu met een officiële uitleg.

De veiligheid van de spelers kon niet gegarandeerd worden, dat was de uitleg voor het uitstellen van de wedstrijd. Charleroi legde zich neer bij deze keuze. “We begrijpen de beslissing”, aldus Pierre-Yves Hendrickx, administratief directeur bij Charleroi, aan Het Nieuwsblad. “Zondag speelden we nog tegen Zulte Waregem, en direct na de wedstrijd hebben we het doek over het veld gelegd. Gezien de zware sneeuwval zijn we vrijdag begonnen met die te ruimen en hebben we sindsdien dag en nacht gewerkt met vijftien mensen.”

Volgens de club zou het voor morgen geen probleem geweest zijn, maar dat is vijgen na Pasen. “Natuurlijk zou ik ook liever veldverwarming hebben, maar er zijn nu eenmaal twee opties in het bondsreglement. Met een dag extra had het wellicht geen probleem geweest, maar we hebben de weersomstandigheden natuurlijk niet in de hand.”

Charleroi blijft erbij dat er gedaan werd wat nodig was. “We hebben nog even tijd, maar natuurlijk weten we dat er een financiële sanctie zal volgen. Al was de Pro League op de hoogte van de situatie, we staan sinds dinsdag permanent in contact met hen.”