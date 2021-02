De Witte geeft fouten toe: "Dat is de grootste valkuil voor een clubbestuurder"

AA Gent probeert met horten en stoten weer op de rails te geraken. Drie trainers ontsloegen de Buffalo's dit seizoen. En dat rekent voorzitter Ivan De Witte zichzelf toch wat aan.

De Witte heeft zich wat te veel laten leiden door emotie. “Ik las in de krant een uitspraak van de vorige jurist van Anderlecht, meester Spreutels. Het was in verband met een quote over Marc (Coucke, red), waarbij Spreutels sprak: ‘Anderlecht heeft een ziel, en je kunt die ziel niet breken’. Ook AA Gent heeft een ziel. Het is niet eenvoudig om een trainer te vinden wiens coaching matcht met de ziel van onze club – er zijn er niet veel. Hein, Preud’homme, Sollied...", zegt hij in HLN.

Uiteindelijk kon hij met Vanhaezebrouck de juiste match terughalen. "De fout die ik dit seizoen een paar keer gemaakt heb, is om onder druk van de resultaten té snel te willen gaan. De verleiding van de snelheid is wat mij betreft de grootste valkuil voor een clubbestuurder. Wij hebben Bölöni aangetrokken zonder hem te zién – hij was trainer ergens in de woestijn. Het doorsturen van Thorup, het binnenhalen van Bölöni...: we hadden beter wat langer nagedacht, de dingen wat dieper gescreend.”