Geen veldverwarming bij Oostende: Pro League zet het heikel punt weer op de agenda

Gisteren gingen de matchen in Beveren en Oostende niet door omdat het veld op bepaalde stukken niet bespeelbaar was. Bij de Pro League konden ze er niet mee lachen, want een club moet er alles aan doen om zijn veld bespeelbaar te houden. Wordt veldverwarming straks verplicht?

In Beveren was er wel veldverwarming, maar in Oostende niet. In principe zijn de twee systemen - veldverwarming en zeil met warme lucht - toegelaten. Maar er wordt na de afgelastingen van gisteren weer geroepen om overal veldverwarming verplicht te maken. De weersomstandigheden waren immers gekend.

"Het punt is tijdens de laatste Raad van Bestuur van de Pro League opnieuw aangehaald", aldus Stijn Van Bever van de Pro League bij Sporza. "Na de sneeuwwedstrijden van een aantal weekends geleden is het punt opnieuw op de agenda gekomen. Na deze winterprik is het sowieso geen afgesloten hoofdstuk."

Vandaag staan er nog vier wedstrijden op het programma, maar die zouden in principe geen problemen mogen opleveren.