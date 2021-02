Ook Wouter Vrancken was niet te spreken over bepaalde beslissing van de scheidsrechter: "Komen op achterstand door belachelijke penalty"

KV Mechelen heeft deze middag met 1-2 gewonnen op het veld van Beerschot, maar er waren heel wat dubieuze fases in de wedstrijd. Zo had het winnende doelpunt van de bezoekers misschien wel afgekeurd moeten worden voor buitenspel, maar ook over de strafschop van Beerschot valt te discussiëren.

De trainer van KV Mechelen was niet te spreken over de penalty dat Beerschot kreeg. "Door een belachelijke penalty komen we op achterstand. Als dat een match beslist, zou het erg zijn. Ik denk ook wel dat er bij ons tweede doelpunt sprake was van offside", legde Vrancken uit.

Uiteraard is Vrancken wel tevreden met de overwinning van zijn ploeg. "We hebben iets minder kwaliteit getoond aan de bal dan donderdag. Je kan het de spelers niet kwalijk nemen, want er waren maar drie dagen verschil. In de hele wedstrijd hebben we geen enkele kans weggegeven en mooie kansen bij elkaar gevoetbald."

"We komen dus op achterstand door een belachelijke penalty, maar over het algemeen denk ik dat we de verdiende winnaar zijn. Drie dagen geleden was het een zware wedstrijd, maar iedereen is voor elkaar door het vuur blijven gaan en daar ben ik zeer fier op. De ontlading was dan ook enorm", aldus Wouter Vrancken.