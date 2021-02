🎥 Heerlijke beelden: Bölöni en Panathinaikos dienen Olympiakos eerste nederlaag van het seizoen toe

Olympiakos is in Griekenland opnieuw de onbetwiste koploper sinds het begin van het seizoen. Zondag verloor het pas zijn eerste wedstrijd in de competitie tegen overigens een oude bekende uit de Jupiler Pro League.

Het Panathinaikos van trainer Laszlo Boloni heeft leider Olympiakos een eerste nederlaag van het seizoen aangesmeerd. Na een assist in het begin van de wedstrijd verdubbelde Younousse Sankharé in de tweede helft de score. De bezoekers maakten nog de aansluitingstreffer, maar hadden geen reactie meer in huis. Olympiakos blijft in Griekenland aan de leiding met 14 punten voorsprong op eerste achtervolger Aris Salonika en 16 punten op Panathinaikos. Toch zorgde de driepunter voor leuke beelden in de kleedkamer. Το #PAOTV στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού μετά τη σημερινή νίκη!#Panathinaikos #paofc2020_21 #LikeGreensDo #PAOTV https://t.co/FlRV75mSyT — Panathinaikos F.C. (@paofc_) February 14, 2021