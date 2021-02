D-day in het Belgisch voetbal: clubs hebben tot middernacht om licentiedossier in te leveren

De deadline voor het indienen van de licentiedossiers is vanavond om middernacht. Dat brengt uiteraard de nodige zenuwen met zich mee in het Belgisch voetbal. De voorbije jaren ging dat zelfs gepaard met heel wat problemen voor zowel kleine als grote clubs.

Elk jaar opnieuw is het weer tijd voor de grote licentieshow. Iets minder dan een jaar geleden werden Lokeren, Lommel, Moeskroen, KV Oostende, Roeselare, Virton en zelfs Standard in eerste aanleg geweigerd. Zij moesten zich tot overmaat van ramp wenden tot het BAS. Uiteindelijk hebben Lokeren, Roeselare en Virton het profvoetbal zelfs moeten verlaten, hoewel Virton over enkele maanden terug zal zijn.

De komende maanden zullen dus cruciaal zijn voor de profclubs. Zij hebben tot middernacht de tijd om hun licentiedossiers in te leveren, die dan verder zullen worden onderzocht. De vergunningscommissie heeft tot 14 april de tijd om een besluit te nemen. In geval van weigering hebben de clubs vervolgens 3 dagen de tijd om in beroep te gaan en een dossier in te dienen bij het BAS. De definitieve beslissingen worden uiterlijk op 10 mei genomen.