Vanhaezebrouck liet aanbod van de Great Old links liggen: "Antwerp zal de komende jaren de concurrentie met Club Brugge aangaan als het om de absolute topprijzen gaat"

Hein Vanhaezebrouck moet KAA Gent de komende seizoenen opnieuw naar de Belgische top loodsen. Nochtans had hij ook een aanbod van Antwerp FC in de schuif liggen.

Het is ondertussen duidelijk dat Hein Vanhaezebrouck tijd zal nodig hebben. Het seizoen is voor de Buffalo’s verloren. De coach is dan ook vooral bezig met het voorbereiden van de komende seizoenen.

In het tussenseizoen kon Vanhaezebrouck overigens aan de slag bij Antwerp FC. De coach ging luisteren naar het aanbod van Paul Gheysens en Luciano D’Onofrio, maar medische redenen hielden hem van het oefenveld.

“Al denk ik dat iedereen ondertussen beseft dat Antwerp een heel interessante club is”, steekt Vanhaezebrouck zijn interesse in Het Laatste Nieuws niet onder stoelen of banken. “Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen. Het was abnormaal dat de stad zo lang zonder eersteklasser heeft gezeten.”

Bovendien verwacht de voormalige coach van onder meer KV Kortrijk, KRC Genk en RSC Anderlecht dat de Great Old de komende seizoenen de steile opmars zal verderzetten. “Heb je al gezien wat daar allemaal aan het gebeuren is? Verbouwingen aan het stadion, investeringen langs alle kanten,...”

“Het is voor mij al een paar jaar duidelijk dat Antwerp een club is die naar de top gaat”, besluit Vanhaezebrouck. “Antwerp zal de komende jaren de concurrentie met Club Brugge aangaan als het om de absolute topprijzen gaat in België.”