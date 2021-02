Dreigt er een vertrek bij Anderlecht? Verdediger kan opnieuw naar de Verenigde Staten

Vorig jaar werd Kemar Lawrence met hoge verwachtingen naar het Lotto Park gehaald. De laatste weken is hij een vaste basispion in het elftal van Anderlecht, maar nu kan hij ook opnieuw vertrekken. Enkele ploegen uit de MLS willen de verdediger graag terughalen naar de Verenigde Staten.

Meerdere ploegen uit de Major League Soccer hebben volgens SBI Soccer hun oogje laten vallen op de verdediger van Anderlecht. Lawrence zou ook zelf een eventuele terugkeer naar de Verenigde Staten zien zitten.

Paars-wit betaalde vorig seizoen nog een prijs rond de anderhalve miljoen euro voor hem, het bestuur hoopt dan ook bij een eventuele transfer nog een groot deel van het betaalde geld te recupereren. Bij New York Red Bull ontwikkelde de Jamaicaanse international zich tot één van de beste vleugelverdedigers in de competitie.

De laatste weken is Kemar Lawrence een vaste basispion in het elftal van Vincent Kompany. Dit seizoen kwam hij al 12 keer in actie voor RSCA. Een vertrek zou een serieuze aderlating zijn in de strijd om play-off 1. De Amerikaanse transfermarkt is nog open tot mei.