Slecht nieuws voor KRC Genk en Club Brugge: UEFA trekt stekker uit Youth League

Het kampioenenbal voor de spelers onder 19 jaar wordt afgelast. De UEFA had nochtans een nieuw format bedacht om het toernooi in deze moeilijke omstandigheden toch te organiseren. Zo werden de groepsfases afgeschaft en werkten alle 64 teams een knock-out fase af met directe uitschakeling na één duel.

"Het comité had vorig jaar aanvankelijk besloten het wedstrijdformaat te wijzigen en de start van de competitie uit te stellen, maar de diverse maatregelen die de gezondheidsautoriteiten in heel Europa hebben opgelegd, zijn sindsdien blijven evolueren. De reisbeperkingen waarmee de deelnemende clubs te maken hebben, leveren grote problemen op voor de organisatie van hun wedstrijden en twee clubs hebben zich reeds uit de competitie teruggetrokken", klonk het bij de Europese voetbalbond.

Slecht nieuws dus voor de jonkies van Club Brugge en KRC Genk. Blauw-zwart moest het opnemen tegen het Turkse Basaksehir, KRC Genk tegen het Slovaakse Zilina. De eerste wedstrijden vonden normaal op 2 en 3 maart plaats.

This season's UEFA Youth League competition has been cancelled.



