Vercauteren benadrukt belang van match tegen Rangers: "Heel Antwerpen en ook heel België moet achter een positief resultaat staan"

Een goede prestatie van Antwerp (en Club Brugge) in de Europa League helpt het Belgisch voetbal in het algemeen. Vercauteren hoopt dat ook dat iedereen in België mee hoopt voor een positief resultaat voor Antwerp.

"Ten eerste kijken we allemaal uit naar de Europese competities. Dit is niet alleen voor Antwerp belangrijk, maar voor heel het Belgische voetbal. Het is de ambitie van veel Belgische clubs om Europees mee te doen. Dus het is een mooie uitdaging. Ik denk dat zowel Antwerpen als heel België achter positieve resultaten moeten staan. Wetend dat dit natuurlijk moeilijke wedstrijden zijn en dat het in deze fase allemaal goede ploegen zijn", opende Vercauteren zijn persconferentie.

De statistieken van Rangers zijn indrukwekkend dit seizoen. In 40 wedstrijden hebben de Schotten namelijk nog maar één keer verloren en in de competitie staan ze aan de leiding met 18 punten voorsprong op grootste concurrent Celtic.

"We weten wat ons te wachten staat. We moeten sterk zijn als geheel zowel in de aanval als in de verdediging. We moeten op alle vlakken aanwezig zijn. Ben je dat niet, dan zal je dat op dit niveau zuur opbreken. We winnen samen en we verliezen samen. Daar zijn we met zijn allen verantwoordelijk voor."