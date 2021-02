Ferme blunder Antwerp? Absolute man-in-vorm niet in actie tegen Rangers dankzij keuze voor Lamkel Zé en Avenatti

Antwerp gaat tegen Rangers op zoek naar een stekje in de achtste finales van de Europa League. Dat moet het doen zonder toch wel heel wat sterkhouders.

Lamkel Zé geschorst, Haroun en Mbokani geblesseerd: heel wat bepalende spelers zijn er al zeker niet bij tegen de Schotten uit Glasgow.

En er is meer: voorin is de spoeling sowieso dun, want Nill De Pauw en Mbenza staan beiden niet op de Europese lijst.

De Pauw

Zeker voor De Pauw is dat flinke tegenslag. De winger scoorde afgelopen weekend nog op Sclessin tegen Standard en is dé man in vorm (naast Lamkel Zé uiteraard) bij The Great Old.

Er werd gekozen voor Avenatti, Le Marchand en Lamkel Zé als nieuwe namen op de Europese lijst, weet Het Laatste Nieuws. En zo grijpt De Pauw net als voor de groepsfase achter het net.