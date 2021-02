Pro League legende hopeloos op zoek naar nieuwe job

Franck Berrier is een echte legende van onze Belgische voetbalcompetitie. Tussen 2008 en 2019 speelde hij 11 jaar lang onafgebroken in onze competitie. Heel even was hij na zijn voetbalcarrière assistent-trainer bij Oostende, maar nu is hij op zoek naar een nieuwe uitdaging job.

De biografie van Franck Berrier op Twitter luidt: 'Recherche job.. Coach, recruteur, commentateur ou autre. Je suis ouvert à toute proposition' (vertaald: 'Op zoek naar een job.. Trainer, recruiter, commentator of iets anders. Ik sta open voor alle aanbiedingen).

Op 34-jarige leeftijd was Franck Berrier genoodzaakt om te stoppen met voetballen. Hij sukkelde met hartproblemen en zo kon hij niet anders dan een einde te maken aan zijn mooie voetbalcarrière.

Hij speelde tussen 2008 en 2010 voor Zulte Waregem waar hij in 61 wedstrijden 8 keer kon scoren. Standard legde drie miljoen op tafel voor De Kleine Generaal maar kon in Luik niet overtuigen. In 2012 ging hij dan weer terug naar Zulte Waregem waar hij nog 16 keer scoorde in 66 wedstrijden.

© photonews

KV Oostende

In 2013 raakte Franck Berrier gecharmeerd door de promovendus KV Oostende. Het was voor iedereen een verrassing toen bekend geraakte dat Berrier een jaar werd uitgeleend aan De Kustboys met aankoopoptie. Bij Oostende ontpopte Berrier zich tot een ware volksheld. Hij speelde er tussen 2013 en 2018 maarliefst in 145 wedstrijden waarin hij 26 keer wist te scoren.

Zo trap je je ploeg dus op voorsprong... 👌⚽ @kvoostende pic.twitter.com/I5dOuefMRL — Play Sports (@playsports) May 7, 2017

Berrier zijn laatste seizoen bij Oostende was er een om snel te vergeten. Hij belandde eerst in de B-kern en toen hij later weer werd opgevist kwam hij amper nog aan spelen toe. Hij besloot daarom om naar KV Mechelen te gaan, dat net was gedegradeerd. De Fransman moest ervoor zorgen dat Mechelen in datzelfde seizoen kampioen kon spelen en weer naar eerste klasse kon promoveren.

Door problemen met zijn hart stond hij eerst enkele maanden naast het veld. Na onderzoek bleek dat hij genoodzaakt was een punt te zetten achter zijn actieve carrière. In Mechelen kreeg hij dan nog de kans om te werken als scout, maar daar hield hij in de zomer van 2019 mee op.

In maart 2020 kreeg Berrier de kans om assistent-trainer te worden van Adnan Custovic bij KV Oostende. Samen deden ze het seizoen uit, maar toen huidige KVO-coach Alexander Blessin het stuur overnam, was er geen plek meer voor de Fransman. Nu zoekt hij dus intensief naar een nieuwe job.